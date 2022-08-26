ВСУ вновь нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

Вчера, 25 августа, ВСУ предприняли попытку обстрелять Антоновский мост возле Херсона из РСЗО HIMARS. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что сработала русская система ПВО, и атака была отражена.

Сегодня украинские боевики вновь попытались ударить по Антоновскому мосту. Очевидцы сообщают, что ПВО РФ сбили большинство ракет ВСУ. Военкор Юрий Котенок заявил, что, несмотря на работу ПВО, несколько ракет ВСУ всё-таки попали по мосту. Местные жители публикуют видео густого дыма, который поднимается над Антоновским мостом в Херсоне.