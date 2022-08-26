В результате взрыва в Бердянске ранен замначальника ГАИ

Власти подконтрольного РФ Бердянска сообщили, что в результате взрыва был ранен замначальника ГАИ.

Сегодня произошёл взрыв у оздоровительного центра "Криворожский горняк". Осколочные ранения получил заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников. Примечателен тот факт, что в этом центре проживают беженцы из Мариуполя. Колесникова доставили в городскую клиническую больницу.

Это уже не первое покушение на представителей власти на территориях подконтрольных РФ. Так, например, 24 августа в результате подрыва автомобиля погиб глава ВГА посёлка Михайловка (Запорожская область) Иван Сушко. 11 июля была совершена попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района (Запорожская область) Андрея Сигуту. 27 июля полицейская машина подорвалась на самодельном взрывном устройстве (СВУ) в Херсоне. 24 июня в центре Херсона взорвался автомобиль. Погиб чиновник военно-гражданской администрации — Дмитрий Савлученко.