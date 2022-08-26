Американский солдат пожаловался на службу в Польше: "Я ненавижу это место"

В социальной сети появился видеоролик, на котором американский солдат Рауль Дюпри Гибсон продемонстрировал закулисье работы военнослужащих на одной из баз в Польше. Он откровенно заявил, что ненавидит это место, несмотря на наличие больших палаток, генераторов и душевых, сообщается в материале EADaily.

"Трудно сказать, имел ли в виду Рауль Дюпре Гибсон, когда говорил: "Я ненавижу это место", — военную базу или всю Польшу?", — задались вопросом на страницах польской прессы.

Пользователи Сети прокомментировали видеозапись и отметили, что солдат должен выживать, а не жаловаться на условия содержания.

"Когда я был на вахте в Польше, нам дали странные старые матрацы. Кто-то спросил, когда их в последний раз использовали, а поляк пожал плечами и сказал: "Наверное, когда здесь были казармы нацистов", — написал один из комментаторов.