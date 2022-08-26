Лукашенко признался: "Я всегда восхищался Украиной"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "нациками" правящую верхушку на Украине, а украинский народ охарактеризовал, как хороших людей.

"Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Ничего в них плохого нет. Никакие они не нацики. Нацики — это те, кто сверху, начиная от тех, кто нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди — хорошие. Это — наши люди", — сказал белорусский лидер.

Он сообщил, что его "корни зарыты где-то между Черниговом и Киевом", что подтверждается его фамилией. Лукашенко отметил, что соседей не выбирают, поскольку они подарены богом.

"Я вообще всегда восхищался Украиной", — признался президент Белоруссии.

Также белорусский лидер прокомментировал решение Вашингтона выделить Киеву три миллиарда долларов в качестве военной помощи:

"Для того, чтобы украинцы погибали и дальше".

В среду, 24 августа Лукашенко поздравил украинцев с днём независимости и выразил надежду, что кризис на Украине не приведёт к разрушению добрососедских отношений между народами двух государств. В ответ депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пообещал, что президент Белоруссии "будет висеть на столбе". По словам Лукашенко, он не обратил внимание на это высказывание украинского парламентария. Тем не менее, Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело в отношении Гончаренко за угрозы лидеру страны.