Сивков: у Германии закончилось оружие, которое она могла бы поставить Киеву

У Германии нет возможности продолжать поставки Киеву современного оружия, потому что её ресурсы в этом отношении просто иссякли. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

"На эту тему уже открыто говорят в Германии, потому что им нечего поставлять. Они все, что могли поставить из систем вооружения, уже поставили", — сказал Сивков в беседе с РИА Новости.

В частности, поставки танков Leopard, на которые рассчитывает Киев, проведены не будут, потому что у Берлина остались считанные единицы таких машин, которые он не может отправить даже в Польшу.

"Поэтому вот так. К тому же нарастает конфликт между Германией и Польшей. Все в комплексе. Промышленность не может производить современное оружие, потому что нет поставок газа. Вот такая картина", — подвёл итог Сивков.

Ранее эксперт говорил, что если ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве, поставки западного вооружения на Украину уже не будут прежними, их будет сложно организовать.