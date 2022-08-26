Аналитики из США не думают, что в РФ будет объявлена мобилизация

Специалисты "Института изучения войны" (ISW) из США проанализировали возможность объявления всеобщей мобилизации в РФ. Выводы экспертов были озвучены в текущем докладе.

В своих выводах учёные отталкивались от заявления российского лидера Владимира Путина, пообещавшего поднять численность ВС РФ до двух миллионов бойцов.

Аналитики полагают, что пока мобилизации в России можно не ждать.

"Объявление об относительно скромном (но, вероятно, все еще недостижимом) целевом увеличении конечной численности убедительно свидетельствует о том, что Путин по-прежнему полон решимости избежать полной мобилизации", — сказано в отчёте.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что следствием роста численности ВС РФ может быть вхождение ДНР и ЛНР в состав России, и, соответственно, узаконивание статуса первого и второго армейских корпусов ЛДНР, чтобы они в итоге могли подчиняться Минобороны РФ.