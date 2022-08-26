Депутат Морозов: Украина пытается попасть в Евросоюз с помощью шантажа

В Евросоюзе есть разумные политики, которые не испугаются примитивного шантажа киевского режима, заверил депутат Госдумы РФ Олег Морозов.

Таким образом российский парламентарий отреагировал на слова руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Близкий соратник Владимира Зеленского пообещал не только вступление Незалежной в ЕС, по его словам, Украина станет "осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе".

"Любые рассуждения об украинском членстве в Евросоюзе являются чистой воды фантазией", — отметил Морозов.

В интервью Общественной Службе Новостей депутат отметил, что это потребовало бы отказа от всех принципов, на которых строился Европейский союз. Таким образом украинские власти напоминают Брюсселю, что ЕС может остаться без покровительства США, если откажется помогать Киеву.

"В Европе все-таки еще достаточно умных политиков, которые не поведутся на этот примитивный шантаж", — уверен парламентарий.