Англо-американский блогер Тейт: поставки оружия Украине приближают распад США

В ситуации на Украине полностью виновато НАТО, так как там знали, что делали. Такое мнение высказал известный англо-американский блогер Эндрю Тейт.

Он заявил, что Запад подталкивал Россию и "дразнил медведя". И Россия, наконец, нанесла ответный удар, поскольку ей больше ничего не оставалось, кроме как поступить в соответствии со своими интересами.

Блогер добавил, что не хочет Третьей мировой войны, однако отметил, что страны НАТО посылают тонны оружия, чтобы отсрочить неизбежное поражение Украины и вызвать больше жертв и боли для обеих сторон. По его мнению, американцев вообще не волнует, что будет с Украиной.

"Украина может отказаться от того, чего хочет Россия, и просто покончить со всем этим. Потому что это то, что всё равно произойдет в конце. Но нет, мы хотим сделать так, чтоб Россия потеряла как можно больше денег, времени и людей", — высказался Тейт.

Он считает, что Америку ждут большие проблемы, вплоть до распада, если продолжатся поставки оружия.

"Если вы посмотрите на цикл империй, то увидите, что даже Рим пал. Америка близка к этому", — заключил блогер.