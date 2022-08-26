Маршрут группы МАГАТЭ на ЗАЭС не разглашается в целях безопасности

Схема продвижения делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая посетит Запорожскую атомную электростанцию, не предаётся огласке. Это делается в целях безопасности миссии.

Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, на которого ссылается ТАСС.

Чиновник уточнил, что возможны несколько варианта маршрута, которые в данный момент прорабатываются.