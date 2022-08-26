Схема продвижения делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая посетит Запорожскую атомную электростанцию, не предаётся огласке. Это делается в целях безопасности миссии.
Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, на которого ссылается ТАСС.
Чиновник уточнил, что возможны несколько варианта маршрута, которые в данный момент прорабатываются.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.