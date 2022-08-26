Политолог Журавлёв: Макрон ничего не делает для реального мира на Украине

Французский лидер Эмманюэль Макрон много говорит о необходимости мирным путём урегулировать украинский конфликт, но ничего не делает для этого. Такое мнение выразил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Комментируя статью Boulevard Voltaire о том, что президент России Владимир Путин не доверяет Макрону, эксперт подчеркнул: особых отношений между Францией и РФ уже нет. Как пояснил специалист, страны ушли от того уровня доверия, который был между ними раньше. Журавлёв считает, что Макрон идёт в "фарватере американской политики".

"Ничего для реального мира он не делает, а его действия абсолютно антироссийские", — сказал политолог.

Он также добавил, что украинский конфликт негативно сказывается на внутренней обстановке во Франции, ведь в этой стране происходит подорожание электроэнергии, сокращение промышленного производства и рост безработицы.

По словам эксперта, французы ждут от Макрона урегулирования ситуации на Украине, опасаясь "большой европейской войны".