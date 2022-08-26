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Джабаров: Запад уверен, что он далеко, чтобы не бояться катастрофы на ЗАЭС

Мир

Сенатор Владимир Джабаров предположил, почему Запад не пугает возможная катастрофа, которая может произойти из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС.

По мнению парламентария, странам НАТО кажется, что до них последствия катастрофы "не достанут", и по этой причине западные лидеры не делают ничего, чтобы её предотвратить.

Западу нужно, чтобы страдала Россия, в то время как безопасность украинцев для них — дело десятое, уверен политик.

"Дело в том, что США, Великобритания, Франция, Германия (основные поставщики оружия Киевскому режиму) далеко от Запорожья и уверены, что катастрофа их не коснётся. Главное, чтобы Россия пострадала как можно сильнее. А сама Украина их мало волнует", — отметил Джабаров в своём Telegram-канале.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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