Захарова: слова президента Латвии о нелояльных русских абсолютно неприемлемы

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, латвийский лидер, призывающий практиковать изоляцию нелояльных стране русских граждан, нарушает тем самым все возможные этические, моральные и гуманитарные нормы.

"Подобного рода высказывания президента страны — члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы", — сказала Захарова, слова которой были размещены на сайте МИД РФ.

Дипломат добавила, что члены международных правозащитных организаций обязаны, наконец, обратить внимание на подобные высказывания, и "найти в себе смелость и принципиальность" для того, чтобы дать им правовую оценку.

24 августа латвийский президент Эгилс Левитс, выступая на Латвийском радио, призвал изолировать русских, демонстрирующих нелояльное отношение к его стране.