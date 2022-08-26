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Ходарёнок: испанская батарея ПВО не поможет Украине

Мир

Испания не может поставить Киеву полную батарею средств ПВО. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Человек, не знакомый с материальной частью ВС Испании может представить себе батарею каких-нибудь NASAMS или современных "Пэтриотов", однако это не так, пояснил аналитик.

У самой Испании на сегодня имеется всего 8 установок NASAMS и лишь одна батарея "Пэтриот", приводит слова эксперта издание "Военное дело".

По его мнению, испанцы могут передать Киеву только переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) или батарею зенитных артиллерийских установок "Эрликон".

Однако эти зенитные буксируемые установки с двумя пушками обладают слабой эффективностью, а их реальная дальность почти в два раза меньше заявленной, заключил Ходарёнок.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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