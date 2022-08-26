В Киеве задержали наркодилера, который, поставлял кокаин для депутатов партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Юрия Чернецкого. Об этом пишут украинские СМИ.
Отмечается, что торговец наркотиками попался с поличным, когда передавал товар покупателю. В ходе обыска у него было найдено более 20 пакетов с расфасованным порошком, электронные весы, много наличных денег, а также патроны.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Курске агента украинской военной разведки. Шпион собирал информацию об объектах Минобороны РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.