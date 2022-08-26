Аксёнов напомнил о визите Марка Твена в составе делегации США в российский Крым

Писатель Марк Твен во время визита в российский Крым в составе американской делегации говорил, что США многим обязаны РФ. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.

Он напомнил, что журналист Сэмюэль Клеменс, получивший известность как Марк Твен, и другие представители США встретились с Александром II на территории Крыма в 1867 году. По словам Аксёнова, писатель посвятил российскому императору торжественное приветствие.

"Вот цитата: "Америка многим обязана России. Она является должником России во многих отношениях", — привёл фрагмент текста глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул: Марк Твен был уверен в том, что американцы продолжат благодарить РФ за дружеские отношения и помощь во время "великих испытаний". Как пояснил политик, в тот период Штаты не сомневались в российском статусе Крыма.

Он также добавил, что Твен ошибся в своих прогнозах, ведь благодарность со стороны США "улетучилась".