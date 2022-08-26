Премьер Мишустин анонсировал создание Евразийской перестраховочной компании

На пространстве Евразийского экономического совета (ЕАЭС) начнёт работать перестраховочная компания. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На заседании Евразийского межправительственного совета председатель правительства РФ отметил, что такая компания необходима для поддержки торговли. По его словам, в будущем она сможет выпускать собственные ценные бумаги.