На пространстве Евразийского экономического совета (ЕАЭС) начнёт работать перестраховочная компания. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На заседании Евразийского межправительственного совета председатель правительства РФ отметил, что такая компания необходима для поддержки торговли. По его словам, в будущем она сможет выпускать собственные ценные бумаги.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.