Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев сознательно шёл к войне с РФ с 2019 года

Владимир Зеленский в 2019 году сознательно отклонил все предложения России, Франции и Германии по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Киевский режим начал готовиться к войне РФ ещё 9-го декабря 2019 года, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью украинскому телеканалу. Зеленский принял решение обострить ситуацию, когда отказался подписывать новые Минские соглашения.

"Мы на следующий день поняли, что большая война с РФ неизбежна", — отметил Данилов.

Причём подготовка к полномасштабном у военному конфликту, по словам украинского политика, происходила в полном секрете.

"Если бы мы предупреждали (Европу. — Прим. ред.), что завтра будет война, то на сегодняшний день враг бы был уже в Варшаве, Таллине, Вильнюсе и в других городах", — резюмировал секретарь.

Раннее чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что украинские боевики держат оборону в Донбассе ценой сотен жизней солдат.