Мирошник: КНР перешла к практике "последних китайских предупреждений"

Власти Китая, похоже, вернулись к практике "последних китайских предупреждений". Такое мнение высказал посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

Дипломат пришёл к этому выводу после того, как КНР отреагировала на трёхдневный визит на Тайвань члена совета Сената США по вооружённым силам Марши Блэкберн.

МИД Китая в ответ на это в который раз заявил, что Пекин предпримет "решительные контрмеры в ответ на провокации Вашингтона".

Посол напомнил, что в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века в период второго тайваньского кризиса в ответ на недружественные действия американцев МИД КНР направлял США очередное предупреждение, за которым, однако, ничего не следовало.

К 1964 году Китай направил США более 900 предупреждений, и каждое из них было последним, отметил Мирошник.