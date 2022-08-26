Власти Китая, похоже, вернулись к практике "последних китайских предупреждений". Такое мнение высказал посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в своём Telegram-канале.
Дипломат пришёл к этому выводу после того, как КНР отреагировала на трёхдневный визит на Тайвань члена совета Сената США по вооружённым силам Марши Блэкберн.
МИД Китая в ответ на это в который раз заявил, что Пекин предпримет "решительные контрмеры в ответ на провокации Вашингтона".
Посол напомнил, что в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века в период второго тайваньского кризиса в ответ на недружественные действия американцев МИД КНР направлял США очередное предупреждение, за которым, однако, ничего не следовало.
К 1964 году Китай направил США более 900 предупреждений, и каждое из них было последним, отметил Мирошник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.