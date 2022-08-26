Власти Казахстана выступают за перемещение западных компаний, которые ушли с российского рынка, на территорию республики. Об этом заявил премьер страны Алихан Смаилов.
В беседе с Tengrinews он отметил, что свыше 45 иностранных фирм положительно отнеслись к предложению по работе в Казахстане. Как пояснил премьер-министр, каждой западной компании будет оказана помощь по размещению в республике.
"Казахстан заинтересован в том, чтобы они работали на нашем рынке", — подчеркнул Смаилов.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.