В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США начали проявлять интерес к недвижимости в Турции, которую покупают граждане России. Об этом пишет турецкая газета "Ени Шафак".
Как сообщает издание, сотрудник ЦРУ посетил строительные компании Турции. В статье сказано, что во время визита он "открыто угрожал" руководителям фирм в связи с активной продажей квартир и домов россиянам.
Кроме того, представитель ЦРУ пытался узнать, в какой валюте расплачиваются граждане РФ.
"Он задавал предпринимателям следующие вопросы: "Сколько жилья продали русским?", "По каким каналам проводилась оплата"?" — подчёркивается в материале.
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