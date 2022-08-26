Газета "Ени Шафак": ЦРУ проявляет интерес к недвижимости россиян в Турции

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США начали проявлять интерес к недвижимости в Турции, которую покупают граждане России. Об этом пишет турецкая газета "Ени Шафак".

Как сообщает издание, сотрудник ЦРУ посетил строительные компании Турции. В статье сказано, что во время визита он "открыто угрожал" руководителям фирм в связи с активной продажей квартир и домов россиянам.

Кроме того, представитель ЦРУ пытался узнать, в какой валюте расплачиваются граждане РФ.

"Он задавал предпринимателям следующие вопросы: "Сколько жилья продали русским?", "По каким каналам проводилась оплата"?" — подчёркивается в материале.