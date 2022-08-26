Кабмин Японии: на похороны Абэ приедут не больше шести тысяч человек

Количество присутствующих на похоронах бывшего премьера Японии Синдзо Абэ планируется ограничить до шести тысяч человек. Об этом сообщил генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно.

На пресс-конференции он отметил, что попрощаться с Абэ собираются президенты и главы правительств различных иностранных государств. Генеральный секретарь кабмина пообещал обратить дополнительное внимание на вопросы их безопасности.

"По плану в церемонии будут участвовать максимум шесть тысяч человек", — сказал Мацуно.