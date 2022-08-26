Количество присутствующих на похоронах бывшего премьера Японии Синдзо Абэ планируется ограничить до шести тысяч человек. Об этом сообщил генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно.
На пресс-конференции он отметил, что попрощаться с Абэ собираются президенты и главы правительств различных иностранных государств. Генеральный секретарь кабмина пообещал обратить дополнительное внимание на вопросы их безопасности.
"По плану в церемонии будут участвовать максимум шесть тысяч человек", — сказал Мацуно.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.