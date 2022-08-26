Регулярные визиты американских политиков на Тайвань укрепили решимость к усилению оборонных возможностей. Об этом заявила руководитель администрации острова Цай Инвэнь.
Во время встречи с республиканкой от штата Теннесси Маршой Блэкберн, которая транслировалась в Сети, она поблагодарила США за доброжелательные действия в отношении Тайваня.
"Это укрепило решимость острова выстраивать собственную защиту", — сказала глава администрации Тайваня.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.