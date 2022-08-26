Посольство РФ: статья Госдепа США о "фильтрационных лагерях" в ДНР — фальшивка

Госдеп США распространил фальшивые данные о якобы действующих на территории ДНР "фильтрационных лагерях", организованных Россией, сообщили представители посольства РФ в Вашингтоне.

В дипломатической миссии отметили, что Штаты пытаются дискредитировать специальную военную операцию, публикуя ложную информацию про "лагеря" и причастность РФ к разрушению гражданской инфраструктуры в Луганской Народной Республике.

"Это очередная фальшивка, направленная на дискредитацию спецоперации", — подчеркнули в посольстве.