Госдеп США распространил фальшивые данные о якобы действующих на территории ДНР "фильтрационных лагерях", организованных Россией, сообщили представители посольства РФ в Вашингтоне.
В дипломатической миссии отметили, что Штаты пытаются дискредитировать специальную военную операцию, публикуя ложную информацию про "лагеря" и причастность РФ к разрушению гражданской инфраструктуры в Луганской Народной Республике.
"Это очередная фальшивка, направленная на дискредитацию спецоперации", — подчеркнули в посольстве.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.