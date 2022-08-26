Зеленский предупредил о самой сложной зиме в истории Украины из-за дорогого газа

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил граждан страны, что грядущая зима может стать "самой сложной в истории" из-за высокой цены на газ.

На европейских рынках голубое топливо сейчас стоит примерно 3 300 долларов за тысячу кубометров, что является неподъёмной ценой для многих украинцев, добавил он.

Привычно обвинив во всём Россию, украинский глава заверил граждан, что правительство приложит все усилия для подготовки к зиме.

Ранее депутаты Верховной Рады Украины предложили "конфисковать" российский газ, который транзитом через украинскую территорию направляется в Европу. По словам финансового эксперта Игоря Юшкова, если Киев вновь примется воровать голубое топливо, "Газпром" тут же перекроет вентиль, как это было в 2009 году.