Reuters: Гаага попросит временно не исполнять санкции Евросоюза против РФ

Муниципалитет Гааги планирует получить временное исключение из санкций, утверждённых Евросоюзом в отношении Москвы на фоне украинского конфликта, пишет Reuters.

По информации агентства, Гаага не нашла потенциальных поставщиков голубого топлива, которые могли бы заменить российский газ. При этом член муниципалитета Саския Брейнес отметила, что сейчас организованы тендеры на поставку ресурсов с января следующего года.

"Чтобы покрыть период с 10 октября 2022 года по 1 января 2023 года, нам нужно освобождение от санкции ЕС против РФ", — сказано в её письме горсовету.