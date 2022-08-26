Папа Римский Франциск считает, что Североатлантический альянс ответственен за начало спецоперации РФ по демилитаризации Украины.
Кроме того, он поддерживает мнение о прокси-войне с США в ходе украинского конфликта. Об этом сообщается в материале Foreign Affairs.
"Убеждения о НАТО и прокси-войне с США и Западом завоевали много сторонников — от известных учёных до Папы Римского Франциска", — сказано в статье.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.