Шольц: Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался по поводу военной помощи Украине. Он заявил, что Германия не станет поставлять Киеву оружие для ударов по российской территории.

Глава немецкого правительства заявил, что действия Берлина будут направлены на избегание дальнейшей эскалации конфликта. В этом вопросе Шольц выразил солидарность с президентом США Джозефом Байденом, который ранее заявлял о том же.

По мнению канцлера, всем остальным также необходимо придерживаться этого принципа, ориентируясь на действия союзников.

Ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок высказал мнение, что новые поставки оружия Киеву не помогут, так как украинский фронт трещит по швам.