Премьер-министр Косово Альбин Курти назвал осень "решающей" в вопросе урегулирования конфликта с Сербией. Об этом пишет Bloomberg.
По информации агентства, между государствами должна быть заключена "окончательная сделка".
"Эта осень имеет решающее значение, чтобы увидеть, нужно ли нам сохранять оптимизм", — сказал Курти.
Он также добавил, что президент США Джо Байден и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могут принять участие в достижении соглашения с Сербией.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.