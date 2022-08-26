Премьер Косово: конфликт с Сербией разрешится этой осенью

Премьер-министр Косово Альбин Курти назвал осень "решающей" в вопросе урегулирования конфликта с Сербией. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, между государствами должна быть заключена "окончательная сделка".

"Эта осень имеет решающее значение, чтобы увидеть, нужно ли нам сохранять оптимизм", — сказал Курти.

Он также добавил, что президент США Джо Байден и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могут принять участие в достижении соглашения с Сербией.