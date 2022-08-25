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Capital: под контролем РФ окажется всё золото мира, если план Кремля сработает

Мир

Британские аналитики Capital заявили, что под контролем РФ окажется всё золото мира, если план Кремля сработает.

Capital: под контролем РФ окажется всё золото мира, если план Кремля сработает

В своей статье авторы британского издания пишут, что Москва может получить контроль над большей частью всего мирового запаса золота. Минфин РФ некоторое время назад рассказал о намерениях создать международную биржу драгоценных металлов. По мнению авторов издания, это может стать альтернативой Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA).

"За последние несколько месяцев РФ стала всё чаще настаивает на том, что LBMA занимается искусственными действиями, манипулируя рынком драгоценных металлов и удерживая цены на низком уровне", — заявляют авторы британского издания.

Аналитики Capital пишут, что если Москва создаст свою биржу, то Россия попытается привязать цены на металлы к рублю или к новому финансовому инструменту, который планируют создать страны БРИКС. По мнению британский экспертов, Россия может получить поддержку от своих партнёров, таких как Перу, Индия, Венесуэла и Китай, которые также являются крупными производителями золота.

Согласно отчету Всемирного совета по золоту, Россия является одним из крупнейших производителей золота, палладия и платины. По мнению авторов Capital, если РФ создаст собственную биржу, то она сможет контролировать значительную часть драгметаллов во всём мире.

"Если России удастся получить поддержку других крупных стран-производителей золота, таких как Венесуэла и Перу, для этого плана, группа стран может в конечном итоге контролировать около 62% всего золота в мире", — уверены аналитики.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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