Kitco: новая валюта Путина может создать проблемы США

Планы президента РФ Владимира Путина создать в рамках БРИКС новую валюту приведёт к краху доллара в мире, сообщила финансовый эксперт Анна Голубова в статье для Kitco.

После того, как Запад ввёл санкции против РФ, Москва начала реализацию процессов, направленных на дедолларизацию. В частности, Путин заявил, что страны БРИКС собираются разработать новую резервную валюту и альтернативную платёжную систему, чтобы снизить зависимость от доллара.

По словам автора материала, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка уже используют местные валюты для взаимных расчётов. Планы создать новую валюту направлены на устранение гегемонии США над Международным валютным фондом, отметила Голубова. Эта валюта может быть обеспечена золотом, как самым надёжным в мире финансовым активом, или базироваться на цифровой валюте по примеру биткоина.

Автор статьи считает, что дальнейшие усилия стран БРИКС по дедолларизации могут создать серьёзные проблемы для США, чья валюта будет терять влияние на международном рынке.