Артиллеристы ВС РФ и разведка ВДВ уничтожают позиции ВСУ под Николаевом

Артиллеристы Вооружённых сил России (ВС РФ) и разведка ВДВ уничтожают позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Николаевом.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Генштаб ВСУ сообщает, что союзные силы ВС РФ и НМ ЛДНР наступают на Краматорском направлении. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщают, что наши десантные войска бьют по целям противника, корректируя огонь с беспилотника (БПЛА) на Николаевском направлении.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки "О" также ведут работу по уничтожению украинских боевиков у села Ивано-Дарьевка Артёмовского района.