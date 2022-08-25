Боевики ВСУ продолжают использовать детские сады и школы в качестве укрытия

Боевики ВСУ продолжают использовать детские сады и школы в качестве укрытия, заявляет Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

Сообщается, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают прикрываться мирными жителями и прячутся в культурных и образовательных учреждениях.

По данным Межведомственного координационного штаба, боевики ВСУ в Авдеевке оборудовали опорный пункт в здании детского сада №11. Рядом они оборудовали опорный пункт и разместили своё вооружение. Среди прочего оружия там находится РСЗО, из которых ВСУ систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

В Березнеговатом Николаевской области украинские боевики заняли местный дом культуры. Подходы к зданию заминированы. Однако никого из местных жителей об этом не предупредили.

В Кривом Роге Днепропетровской области в здании школы № 125 (5-й Заречный микрорайон) националисты разместили опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения, при этом эвакуация местных жителей не проводилась.

"Такие преступные действия, со стороны украинских вооруженных формирований в очередной раз открыто демонстрируют бесчеловечное отношение официальных властей к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении принципами международного гуманитарного права и нормами Женевских конвенций в части запрета размещения тяжелого вооружения в жилых зонах, использования гражданских лиц в качестве "живого щита" и объектов гражданской инфраструктуры в военных целях", — сообщает Межведомственный координационный штаб.