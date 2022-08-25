Экс-замминистра обороны Украины: Киеву нужна база НАТО в Крыму

Экс-замминистра обороны Украины Алина Фролова заявила, что Киеву нужен Крым для размещения там базы Североатлантического альянса.

"Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <…> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Чёрном море", — сказала Фролова.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина "заберёт" у России Крым "любым способом", а советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил о планах ВСУ разрушить Крымский мост.