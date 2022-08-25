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Савин о перенаправлении сил США на Китай: выгодно для России

Мир

Главный редактор Геополитика.ру Леонид Савин в беседе с Pravda.Ru объяснил, насколько вероятен сценарий, когда США оставят Европу и Украину и перенаправят силы на Китай.

Савин о перенаправлении сил США на Китай: выгодно для России

Американский историк Вертхайм предположил, что США будут вынуждены снять с себя все чрезмерные военные обязательства перед европейскими и украинскими партнёрами и сосредоточить всё своё внимание на Китае.

Савин считает, что такой прогноз отражает интересы антикитайского лобби со смещением внимания в Индо-Тихоокеанский регион.

"Ещё с эпохи Барака Обамы начался интерес к сдерживанию Китая. Но вопрос в том, что все-таки США являются лидером в Североатлантическом альянсе. Не совсем понятно, как они собираются бросить своих европейских партнеров. В азиатском регионе таковых значительно меньше", — отметил главред издания Геополитика.ру.

Эксперт считает, что вряд ли в Европе согласятся нести сами расходы на оборону и сдерживание России.

"Это грозит конфликтом интересов и расколом трансатлантического сообщества в первую очередь. Безусловно, для России, конечно, будет представлять определенную выгоду. Потому что будет конфликт внутри истеблишмента, который антироссийский, и, соответственно, переориентация на Китай позволит, конечно, забыть Украину на какое-то время", — поделился своим мнением Савин.

Он подчеркнул, что такой сценарий входит в зону геополитических интересов России.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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