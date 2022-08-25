Приходько: после обстрелов ВСУ в Горловке горят заводы "Трансаммиак" и "Стирол"

Глава городской администрации Иван Приходько сообщил, что после обстрелов ВСУ в Горловке горят заводы "Трансаммиак" и "Стирол".

Приходько сообщил в своих социальных сетях, что украинские боевики обстреляли Калининский район Горловки. Вражеский снаряд попал по подстанции на территории завода "Стирол". Огонь вёлся со стороны позиций ВСУ в районе поселка Дылеевка.

Согласно заявлению СЦКК, за пять минут ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда калибром 155 мм и десять боеприпасов калибром 152 мм.

Приходько добавил, что на территории ГП "Стирол" загорелась трансформаторная подстанция 110 кВт. На другом заводе ГП "Трансаммиак" загорелась кровля здания. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.