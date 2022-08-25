Союзные силы нанесли удары по военным целям ВСУ в Харьковской области

Союзные силы нанесли удары по военным объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии густого чёрного дыма в Чугуевском районе. Очевидцы сообщают о пожаре, который произошёл на неизвестном объекте. Предположительно, возгорание произошло в результате действий союзных сил.

Жители Харьковской области сообщают об ударах российских военных по объектам в регионе. За ночь с 24 на 25 августа 2022 года в Харькове ВС РФ нанесли несколько ракетных ударов по объектам ВСУ в Шевченковском и Новобаварском микрорайонах города. В Харьковской области ВКС России отработали по скоплению живой силы и технике украинских формирований у Богодухово, Рогани, Циркунов, Дергачей, Даниловки и Чугуева.