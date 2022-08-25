Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что страна может стать не только частью Европейского союза, но и центром создания механизмов безопасности.
"После завершения боевых действий Украина должна быть осью, вокруг которой начнут строить новую систему безопасности в Европе", — подчеркнул политик.
Вместе с этим он сказал, что Киев готов на всё ради получения такого статуса.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз позволил Украине стать кандидатом на вступление в объединение, так как хочет освоить территории чужой страны.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.