Офис Зеленского: Украина должна быть "осью новой системы безопасности" в Европе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что страна может стать не только частью Европейского союза, но и центром создания механизмов безопасности.

"После завершения боевых действий Украина должна быть осью, вокруг которой начнут строить новую систему безопасности в Европе", — подчеркнул политик.

Вместе с этим он сказал, что Киев готов на всё ради получения такого статуса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз позволил Украине стать кандидатом на вступление в объединение, так как хочет освоить территории чужой страны.