Sohu: шесть тысяч союзников России могут превратить войска НАТО в пустое место

У США гораздо больше стран-союзников, чем у России. Однако Москва сможет нанести мощный удар в случае угрозы со стороны Запада. Об этом заявили китайские эксперты.

Если между США и Россией начнётся полномасштабный вооружённый конфликт, то на сторону Вашингтона в первую очередь встанут Канада, Австралия и Великобритания. Однако большинство западных стран не осмелятся пойти против России, считают китайские аналитики.

Российская армия гораздо мощнее американской, поэтому Запад не готов выступать против Москвы и принимать прямое участие в украинском конфликте, поскольку осознаёт последствия.

"У России есть целых шесть тысяч "союзников" — ядерных боеголовок. Ядерного арсенала РФ хватить, чтобы превратить все войска НАТО в ничто", — говорится в материале Sohu.