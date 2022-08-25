У США гораздо больше стран-союзников, чем у России. Однако Москва сможет нанести мощный удар в случае угрозы со стороны Запада. Об этом заявили китайские эксперты.
Если между США и Россией начнётся полномасштабный вооружённый конфликт, то на сторону Вашингтона в первую очередь встанут Канада, Австралия и Великобритания. Однако большинство западных стран не осмелятся пойти против России, считают китайские аналитики.
Российская армия гораздо мощнее американской, поэтому Запад не готов выступать против Москвы и принимать прямое участие в украинском конфликте, поскольку осознаёт последствия.
"У России есть целых шесть тысяч "союзников" — ядерных боеголовок. Ядерного арсенала РФ хватить, чтобы превратить все войска НАТО в ничто", — говорится в материале Sohu.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.