Дискин оценил антироссийское заявление ООН: "Страны не поддаются влиянию США"

Антироссийское заявление ООН не сможет изменить ход спецоперации на Украине. Об этом заявил политический эксперт, доктор экономических наук, заместитель председателя научного совета акционерного общества "Всероссийский центр изучения общественного мнения" Иосиф Дискин, комментируя Pravda.Ru выступление представителя Украины при ООН.

"Страны, объединяющие 2/3 население Земли не поддерживают антироссийскую риторику и смотрят на ситуацию гораздо более взвешенно. Многие из них говорят, что Россию заманили в ловушку", — объяснил политолог.

Дискин отметил, что спецоперация по защите Донбасса началась из-за многочисленных нарушений норм международного права со стороны Украины и её западных покровителей. Однако, по его мнению, почти четверть стран ООН выступила против России, поскольку США оказывают существенное влияние на другие государства.

"Это страна, которая обладает средствами финансового воздействия. Элиты вскормлены и прошли через рекрутинг ЦРУ и Госдепа. Поэтому, конечно, они принимают такие заявления. Но важно гораздо другое: несмотря на сильнейшее давление, большинство стран мира совсем не поддаётся претенденту на роль гегемона", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица зачитал текст заявления, в котором осуждаются действия российской армии на Украине. В ООН входят 193 страны. Под заявлением подписались 54 государства.