В четверг, 25 августа, канцлер Германии Олаф Шольц посетил военный полигон на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где военнослужащие украинской армии проходят обучение на зенитных самоходных установках (ЗСУ) Gepard.
Шольц побеседовал с солдатами, а также решил осмотреть военную технику не только снаружи, но и внутри. С помощью стремянки канцлер залез на установку и спустился в кабину. При спуске с Gepard Шольц решил не пользоваться лестницей, передаёт РИА Новости.
Ранее канцлер заявил, что Берлин будет и дальше оказывать поддержку Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.