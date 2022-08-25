Канцлер ФРГ Шольц вскарабкался на ЗСУ Gepard на встрече с военными ВСУ

В четверг, 25 августа, канцлер Германии Олаф Шольц посетил военный полигон на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где военнослужащие украинской армии проходят обучение на зенитных самоходных установках (ЗСУ) Gepard.

Шольц побеседовал с солдатами, а также решил осмотреть военную технику не только снаружи, но и внутри. С помощью стремянки канцлер залез на установку и спустился в кабину. При спуске с Gepard Шольц решил не пользоваться лестницей, передаёт РИА Новости.

Ранее канцлер заявил, что Берлин будет и дальше оказывать поддержку Украине.