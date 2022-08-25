Гордон*: Арестовича и Подоляка в ближайшее время попросят на выход

Украинский журналист Дмитрий Гордон* рассказал, что в офисе Владимира Зеленского нервно отреагировали на намерение Алексея Арестовича баллотироваться в президенты. Военного аналитика ждут неприятности, уверен Гордон.

Журналист отметил, что в окружении Зеленского не любят, чтобы кто-то выделялся, так как, по мнению команды лидера Украины, герой должен быть только один.

"Остальные должны играть в оркестре. Арестович сильно выделяется на общем фоне, выделяется Подоляк. Многие пышут жаром в адрес этих двух людей", — сказал Гордон.

Украинский представитель СМИ убеждён, что у Арестовича и Подоляка будут большие неприятности в ближайшее время.

"Их могут даже попросить на выход. Это нормально. То, что у Арестовича есть впереди яркая политическая карьера, я в этом уверен, потому что он очень умный человек", — выразил свою точку зрения Гордон.

Ранее Алексей Арестович рассказал, что у России три раза за месяц был шанс взять Киев.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.