Политолог Данила Гуреев заявил, что папа Римский Франциск не станет поддерживать лидера Украины Владимира Зеленского. Как объяснил эксперт, понтифик воспринимает православную страну и её граждан как "чужих".
"Ватикан — центр религиозного мира практически всей Западной Европы. Здесь Зеленский требует идеологическую и духовную поддержку", — сказал специалист, слова которого приводит Телеканал "360".
По словам аналитика, глава Римско-католической церкви считает "своими" только католиков. Также собеседник издания допустил, что представители Ватикана и Киева могут стать союзниками, если решат "дружить против кого-то". Но даже эту помощь нельзя будет назвать серьёзной, подчеркнул Гуреев.
Ранее папа Римский Франциск возмутился давлением со стороны руководителя Украины по поводу спецоперации России по принуждению к миру.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.