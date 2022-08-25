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Аналитик Гуреев: папа Римский не поддерживает Зеленского и считает его "чужаком"

Мир

Политолог Данила Гуреев заявил, что папа Римский Франциск не станет поддерживать лидера Украины Владимира Зеленского. Как объяснил эксперт, понтифик воспринимает православную страну и её граждан как "чужих".

Аналитик Гуреев: папа Римский не поддерживает Зеленского и считает его "чужаком"

"Ватикан — центр религиозного мира практически всей Западной Европы. Здесь Зеленский требует идеологическую и духовную поддержку", — сказал специалист, слова которого приводит Телеканал "360".

По словам аналитика, глава Римско-католической церкви считает "своими" только католиков. Также собеседник издания допустил, что представители Ватикана и Киева могут стать союзниками, если решат "дружить против кого-то". Но даже эту помощь нельзя будет назвать серьёзной, подчеркнул Гуреев.

Ранее папа Римский Франциск возмутился давлением со стороны руководителя Украины по поводу спецоперации России по принуждению к миру.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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