Аналитик Гуреев: папа Римский не поддерживает Зеленского и считает его "чужаком"

Политолог Данила Гуреев заявил, что папа Римский Франциск не станет поддерживать лидера Украины Владимира Зеленского. Как объяснил эксперт, понтифик воспринимает православную страну и её граждан как "чужих".

"Ватикан — центр религиозного мира практически всей Западной Европы. Здесь Зеленский требует идеологическую и духовную поддержку", — сказал специалист, слова которого приводит Телеканал "360".

По словам аналитика, глава Римско-католической церкви считает "своими" только католиков. Также собеседник издания допустил, что представители Ватикана и Киева могут стать союзниками, если решат "дружить против кого-то". Но даже эту помощь нельзя будет назвать серьёзной, подчеркнул Гуреев.

Ранее папа Римский Франциск возмутился давлением со стороны руководителя Украины по поводу спецоперации России по принуждению к миру.