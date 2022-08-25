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Кулеба пугает европейцев “опасными” туристами из России

Мир

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал европейцам, что следует запретить поездки российских туристов. В Киеве активно поддерживают идею запрета выдачи шенгенских виз российским гражданам, всецело разделяя мнение, что это "привилегия", которую надо заслужить.

Кулеба пугает европейцев “опасными” туристами из России

"Они уже печально известны своим поведением на курортах по всему миру… но эти риски сейчас еще выше. Отказ от них (туристов из РФ) повысит безопасность и снизит уровень преступности", — написал Кулеба в статье для издания Politico.

В общем, всё как обычно. Никаких данных, которые бы подтверждали его измышления, пан Кулеба, разумеется, не привёл. Но это никогда не было сильной стороной украинских политиков и чиновников вообще, а также нынешнего главы украинского МИД в частности.

Кулеба, как и положено представителю государства, которое не определяет свою политику самостоятельно, следует в русле заявлений тех деятелей, которые настаивают на том, чтобы запретить выдачу виз российским гражданам.

А поскольку аргументов особо на сей счёт нет, приходится прибегать к оскорблениям. Как это сделала, например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая на днях заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности Эстонии, поскольку всех их проверить нельзя. Три десятка не представляли, а тут вдруг начали представлять…

На этом Каллас не остановилась. По её мнению, поскольку ездят в основном за границу жители Москвы и Санкт-Петербурга, то они могут "оказать давление на Кремль", если испытают запрет на въезд в Европу "на собственной шкуре".

В ряде государств Евросоюза — прибалтийских странах, Финляндии, Польше, Чехии — призывают запретить въезд в страны Шенгенского соглашения для всех российских граждан. Впрочем, во многих странах ЕС полный запрет не поддерживают, а в туристической отрасли заявляют о многомиллионных убытках из-за отсутствия российских туристов.

Но нельзя исключать, что какие-то ограничения в ЕС всё же введут под давлением тех, кто призывает запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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