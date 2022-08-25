Турчак: ДНР и ЛНР — регионы России, референдумы там обязательно состоятся

В ДНР и ЛНР обязательно состоится голосование по присоединению к РФ, ведь это уже российские регионы, сообщил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Перед заседанием рабочей группы по подготовке изменений в народную программу партии он предложил реализовывать все инициативы "Единой России" в населённых пунктах ДНР и ДНР.

"Это территория Российской Федерации, это регионы РФ", — подчеркнул Турчак.

Кроме того, политик добавил, что помощь жителям республик и освобождённых регионов Украины должна стать разделом народной программы "Единой России". По его словам, в документ необходимо внести информацию о социальной поддержке, которую Россия осуществляет с первых дней специальной военной операции.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что обстрелы со стороны ВСУ не смогут сорвать референдумы в освобождённых регионах.