Ле Пен уличила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса в стране

Глава фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала политику лидера Франции Эммануэля Макрона. Парламентарий раскритиковала его решение оправдывать экономический кризис в стране событиями на Украине.

"Макрон солгал, скрыв правду от французов", — подчеркнула депутат.

Также она напомнила, что в четверг, 25 августа, президент сообщит гражданам о необходимости экономить и расскажет о соответствующих мерах. Вместе с этим Ле Пен призвала чиновников поддержать жителей страны на фоне кризиса.

Ранее Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией. Москва "сделала свой выбор", добавил руководитель Франции.