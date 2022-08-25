Глава фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала политику лидера Франции Эммануэля Макрона. Парламентарий раскритиковала его решение оправдывать экономический кризис в стране событиями на Украине.
"Макрон солгал, скрыв правду от французов", — подчеркнула депутат.
Также она напомнила, что в четверг, 25 августа, президент сообщит гражданам о необходимости экономить и расскажет о соответствующих мерах. Вместе с этим Ле Пен призвала чиновников поддержать жителей страны на фоне кризиса.
Ранее Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией. Москва "сделала свой выбор", добавил руководитель Франции.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.