Верховный комиссар ООН призвала провести немедленную демилитаризацию ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) нуждается в немедленной демилитаризации. Такое мнение выразила верховный комиссар Организации Объединённых Наций по правам человека Мишель Бачелет.

На пресс-конференции в Женеве она отметила, что боевые действия, которые продолжаются неподалёку от ЗАЭС, представляют большую угрозу для мирных жителей и природы. Бачелет призвала прекратить применение военной техники вблизи атомной электростанции в Энергодаре.

"Запорожская АЭС должна быть немедленно демилитаризирована", — подчеркнула верховный комиссар ООН.

Ранее стало известно, что в четверг, 25 августа, Совет Госдумы РФ обсудит ситуацию, складывающуюся вокруг Запорожской атомной электростанции. Заседание начнётся в 15:00. Депутаты собираются обсудить угрозы, которые возникли в связи с регулярными обстрелами ЗАЭС со стороны украинской армии. Принятое Советом заявление планируют направить на ознакомление в ООН.