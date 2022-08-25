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В НАТО назвали вызовом способность РФ вывести из строя союзников через Атлантику

Мир

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО укрепит позиции альянса на Крайнем Севере, а также предоставит возможности для укрепления позиций стран Балтии. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В НАТО назвали вызовом способность РФ вывести из строя союзников через Атлантику

"С вступлением Финляндии и Швеции в альянс семь из восьми арктических стран станут членами НАТО. Членство Финляндии и Швеции значительно укрепит наши позиции на Крайнем Севере, а также возможности по усилению наших балтийских союзников", — заявил он в газете The Globe and Mail.

Генсек НАТО отметил, что летом большая часть Арктики будет свободна ото льда, таким образом возможности для судоходных маршрутов и экономического развития будут открыты. Однако это повышает риск напряжённости, поскольку Россия активно проявляет интерес к региону, заявил он.

"Способность России срывать переброску подкреплений союзников через Северную Атлантику является стратегическим вызовом Североатлантическому союзу", — указал Столтенберг.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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