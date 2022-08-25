Боевые самолёты ВВС Турции подверглись преследованию греческими истребителями F-16 в ходе выполнения миссии НАТО. Инцидент произошёл над Эгейским морем. Об этом сообщил источник в турецком Минобороны.
Он отметил, что турецкой стороне пришлось отреагировать соответственно, чтобы греческие самолёты покинули регион.
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