Греческие истребители преследовали самолёты ВВС Турции над Эгейским морем

Боевые самолёты ВВС Турции подверглись преследованию греческими истребителями F-16 в ходе выполнения миссии НАТО. Инцидент произошёл над Эгейским морем. Об этом сообщил источник в турецком Минобороны.

Он отметил, что турецкой стороне пришлось отреагировать соответственно, чтобы греческие самолёты покинули регион.