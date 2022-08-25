Компания Google объявила, что начинает борьбу с "дезинформацией" о поведении украинских беженцев в странах Евросоюза.
После начала спецоперации ВС РФ в Европу хлынул поток беженцев с Украины. Очень часто мигранты забывают, что находятся в гостях, а потому предпочитают жить на пособия и требовать от местных выполнения своих правил.
Эксперты в Германии предупреждают, что уже осенью поведение украинцев может вызвать массовые протесты.
Так как европейцы жалуются друг другу на беженцев в социальных сетях, американская компания Google решила перенастроить свой поисковик, чтобы удалить всю негативную информацию о поведении мигрантов, сообщает издательство Reuters.
В материале отмечается, что транснациональная корпорация называет это "борьбой с дезинформацией".
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.