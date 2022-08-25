Одна из великих трагедий всей западной цивилизации — существование НАТО. Такое мнение высказал бывший сенатор США Ричард Блэк.
Он заявил, что НАТО являлось в прошлом позитивной силой, однако сейчас превратилось в элемент, дестабилизирующий международные отношения.
Политик считает ошибкой то, что НАТО не прекратило своё существование одновременно с распадом Варшавского блока.
Дальнейшее расширение альянса за счёт вступления в него Швеции и Финляндии экс-сенатор назвал "ужасным".
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.