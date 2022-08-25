Бывший сенатор США назвал существование НАТО большой трагедией

Одна из великих трагедий всей западной цивилизации — существование НАТО. Такое мнение высказал бывший сенатор США Ричард Блэк.

Он заявил, что НАТО являлось в прошлом позитивной силой, однако сейчас превратилось в элемент, дестабилизирующий международные отношения.

Политик считает ошибкой то, что НАТО не прекратило своё существование одновременно с распадом Варшавского блока.

Дальнейшее расширение альянса за счёт вступления в него Швеции и Финляндии экс-сенатор назвал "ужасным".